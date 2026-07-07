Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“

Lange Wartezeiten und überfüllte Ambulanzen: Das österreichische Gesundheitssystem sorgt bei vielen Patienten für Frust. Während Reformen angekündigt werden, erleben Betroffene den Alltag oft ganz anders: Termine gibt es erst nach Wochen oder Monaten und der Weg zum Wahlarzt wird für viele zur einzigen Alternative. Doch wo drückt der Schuh aus Sicht der Bevölkerung am meisten? krone.tv hat sich umgehört.