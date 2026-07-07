Finaltraum der U19-Frauen platzt gegen Deutschland

„Schwierigstes Spiel meiner Karriere“

Teamchef Markus Hackl gratulierte dem Gegner und sprach angesichts der komplizierten gesundheitlichen Situation rund um die Mannschaft vom „schwierigsten Spiel meiner Trainerkarriere. Wir kämpfen seit fünf, sechs Tagen mit einem Magen-Darm-Infekt im ganzen Team. In Summe ist es schwierig, wenn du die halbe Mannschaft nicht auf dem Platz lassen kannst. Wir haben es gut gemacht, dass wir das 0:0 so lange gehalten haben. In der Verlängerung war dann die Energie nicht mehr bei allen da.“