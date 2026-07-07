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EM endet in Krimi

Finaltraum der U19-Frauen platzt gegen Deutschland

Frauenfußball
07.07.2026 23:16
Österreichs U19-Frauen verloren im EM-Halbfinale gegen Deutschland.
Österreichs U19-Frauen verloren im EM-Halbfinale gegen Deutschland.(Bild: Laureen Wilhelm)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach langem Kampf haben die österreichischen U19-Fußballerinnen den Einzug ins EM-Finale verpasst. Die ÖFB-Auswahl hielt am Dienstag in Sarajevo gegen ein dominant auftretendes Deutschland im Halbfinale lange die Null, musste sich aber mit 0:1 nach Verlängerung geschlagen geben. 

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Den entscheidenden Treffer in Bosnien und Herzegowina erzielte Tessa Zimmermann (109.). Deutschland trifft im Finale am Freitag auf Spanien, das sich zuvor mit 3:0 gegen Schweden durchgesetzt hatte.

Joker trifft zum Sieg
Vor den Augen von Frauen-Teamchef Lars Söndergaard retteten sich die U19-Frauen gegen den sechsfachen Europameister nach einer beherzten Defensivleistung im Grbavica-Stadion von Sarajevo in die Verlängerung. In dieser köpfelte „Joker“ Zimmermann den Favoriten ins Endspiel.

Teamchef Markus Hackl
Teamchef Markus Hackl(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Schwierigstes Spiel meiner Karriere“
Teamchef Markus Hackl gratulierte dem Gegner und sprach angesichts der komplizierten gesundheitlichen Situation rund um die Mannschaft vom „schwierigsten Spiel meiner Trainerkarriere. Wir kämpfen seit fünf, sechs Tagen mit einem Magen-Darm-Infekt im ganzen Team. In Summe ist es schwierig, wenn du die halbe Mannschaft nicht auf dem Platz lassen kannst. Wir haben es gut gemacht, dass wir das 0:0 so lange gehalten haben. In der Verlängerung war dann die Energie nicht mehr bei allen da.“

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