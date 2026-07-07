WKOÖ soll Kontrollorgane nicht zum Essen einladen

Beförderungen verteidigt

Die Höherreihungen sind für Silberhumer ein Instrument, das in der Privatwirtschaft gang und gäbe sei und außergewöhnliche Leistungen belohne. Aufgrund der gekürzten Kammerumlagen (Mitgliedsbeiträge) habe die Kammer dafür nun aber ohnehin deutlich weniger Spielraum als zuvor. Die bisher fehlende Dokumentation seiner eigenen Eignung erklärte der Direktor damit, dass man ihn seit mehr als zwei Jahrzehnten bei der WKOÖ kenne und nicht wie bei neuen Mitarbeitern jede Qualifikation und Ausbildung eigens festgehalten habe.