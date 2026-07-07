Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rechnungshof-Kritik

WKOÖ soll Kontrollorgane nicht zum Essen einladen

Oberösterreich
07.07.2026 18:00
Auch die Wirtschaftskammer OÖ bekam im Prüfbericht des Bundesrechnungshofs ihr Fett ab
Auch die Wirtschaftskammer OÖ bekam im Prüfbericht des Bundesrechnungshofs ihr Fett ab(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Mangelnde Transparenz bei Abrechnungen, schwindelerregende Chef-Gagen, überhöhte Rücklagen: Der Bundesrechnungshof sparte im Prüfbericht über die Wirtschaftskammer nicht mit Kritik. Einige Punkte waren direkt an die WKOÖ gerichtet. Direktor Gerald Silberhumer setzte die Empfehlungen im Gespräch mit der OÖ-„Krone“ in Kontext.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Dienstag veröffentlichte der Bundesrechnungshof seinen Kontrollbericht der Wirtschaftskammer Österreich. Dabei wurden auch einige der Landeswirtschaftskammern genauer unter die Lupe genommen. Fünf Empfehlungen richteten sich auch konkret an die Wirtschaftskammer Oberösterreich. 

  • Mögliche Mehrkosten bei Entscheidungen berücksichtigen: Bei Beschlüssen, die möglicherweise finanzielle Mehraufwendungen nach sich ziehen könnten, sollten diese Mehrkosten auch als wesentliche Entscheidungsgrundlage berücksichtigt und auch in den Beschlüssen dokumentiert werden. 
  • Beförderungen reduzieren, begründen und dokumentieren: Individuelle Höherreihungen, also Beförderungen, seien möglichst zu reduzieren, zu begründen und nachvollziehbar zu dokumentieren.
  • Eignung von Direktor und Stellvertretern dokumentieren: Die persönliche und fachliche Eignung der für die Position des Direktors und seiner Stellvertretung vorgesehenen Personen anlässlich ihrer Bestellung nachvollziehbar dokumentieren. 
  • Keine Essenseinladungen an Kontrollorgane: Repräsentationen seien nur bei nachvollziehbarem Bedarf und nur mit Bezug auf den Außenauftritt der WKOÖ als Organisation durchzuführen. Insbesondere Essenseinladungen für Kontrollorgane des Rechnungshofs seien zu unterlassen.
  • Ausgaben müssen einzelnen Personen zuzuordnen sein: Ausgaben des Präsidiums auf Dienstreisen müssen aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit den einzelnen Mitgliedern des Präsidiums zuzuordnen sein.

In einer schriftlichen Stellungnahme äußerte sich die WKOÖ zu den Empfehlungen dahingehend, dass man alle Punkte, die nicht bereits eingearbeitet seien, in Zukunft berücksichtigen werde. Außerdem sei die Eignung des Direktors für das Präsidium unstrittig.

„Vieles vernünftig und schon in Arbeit“
Dieser bezog auch im Gespräch mit der OÖ-„Krone“ zu den Empfehlungen des Bundesrechnungshofes Stellung. „Viele der Empfehlungen, die der Rechnungshof ausspricht, entsprechen auch unserer eigenen Auffassung der Organisationsentwicklung und werden auch bereits umgesetzt von uns“, sagt Gerald Silberhumer – etwa im Hinblick auf die Reduktion der Komplexität und Vereinheitlichung der Länderkammern und der Automatisierung gewisser Dienstleistungen. 

„Keine großen Summen“
In anderen Punkten beschwichtigt der WKOÖ-Direktor, etwa bei Repräsentation und Essenseinladungen: „Die Empfehlung lautet, Repräsentationsgelder nur zu verwenden, wenn die Öffentlichkeit involviert ist. In seltenen Fällen, etwa beim Abschied eines Kollegens, wird zum gemeinsamen Essen eingeladen, und der Kollege bekommt einen Blumengruß, so wie es üblich ist“, so Silberhumer. Dabei handele es sich keineswegs um große Summen. Der Rechnungshof sei dennoch sehr korrekt und genau und kritisiere, dass auch solche kleinen Summen nicht sein müssten.

Beförderungen verteidigt
Die Höherreihungen sind für Silberhumer ein Instrument, das in der Privatwirtschaft gang und gäbe sei und außergewöhnliche Leistungen belohne. Aufgrund der gekürzten Kammerumlagen (Mitgliedsbeiträge) habe die Kammer dafür nun aber ohnehin deutlich weniger Spielraum als zuvor. Die bisher fehlende Dokumentation seiner eigenen Eignung erklärte der Direktor damit, dass man ihn seit mehr als zwei Jahrzehnten bei der WKOÖ kenne und nicht wie bei neuen Mitarbeitern jede Qualifikation und Ausbildung eigens festgehalten habe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
07.07.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.416 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
113.557 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.837 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1168 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
926 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
868 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Oberösterreich
Rechnungshof-Kritik
WKOÖ soll Kontrollorgane nicht zum Essen einladen
23. bis 25. Juli
Linzer Pflasterspektakel mit mehr Spielorten
Rücktritt fix
Bezirkshauptmann will mit 62 Jahren Anwalt werden
Pläne adaptiert
Grünes Licht für lang geplantes Seeviertel-Projekt
Motorrad-Unglück in OÖ
Trauer und Bestürzung nach Tod von Oliver (17)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf