Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Bei Zusammenstößen in einem Gefängnis in Sri Lanka sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Rund 100 weitere Personen wurden verletzt, berichteten zwei Vertreter der Polizei und ein Krankenhausmitarbeiter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.
Demnach waren am Sonntag zwei Häftlingsgruppen in einer Haftanstalt in der Küstenstadt Negombo, die rund 35 Kilometer nördlich der Hauptstadt Colombo liegt, aneinandergeraten. Der Auslöser für die Kämpfe zwischen Strafgefangenen und Untersuchungshäftlingen war zunächst unklar.
Einsatzkräfte suchten nach Angaben der Polizei das Gefängnisgelände weiter nach Opfern ab, um die genaue Zahl der Toten und Verletzten zu ermitteln. Das Militär stehe bereit, um die Polizei bei Bedarf zu unterstützen, erklärte ein Armeesprecher.
Auf Aufnahmen des Fernsehsenders (siehe Video oben) Derana TV war ein großes Polizeiaufgebot vor den Toren des Gefängnisses und ein Polizeibus zu sehen, mit dem verletzte Insassen abtransportiert wurden.
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