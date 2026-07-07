Kompromiss bei EU-Fluggastrechten abgesegnet

Familien haben künftig das Recht, gratis Sitzplätze nebeneinander zu buchen. Das gilt auch für Menschen mit Behinderungen und ihre Begleitpersonen. Auch die von manchen Fluglinien verpflichtenden digitalen Boardingpässe müssen die Passagierinnen und Passagiere nicht mehr akzeptieren: Sie können auch einen Papier-Pass erhalten, wenn sie möchten. Das EU-Parlament hatte zudem auf die kostenlose Mitnahme eines kleinen Koffers gepocht, dem wurde nicht nachgekommen. Beschlossen wurde, dass die bei der Buchung angezeigten Preise ein kleines Handgepäck enthalten, um den Vergleich zu erleichtern. Weitere Handgepäckstücke dürfen aber zusätzlich kosten.