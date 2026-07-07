ÖVP jetzt doch für Überprüfung von Mitarbeitern

Die ÖVP hatte damals Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) kritisiert, weil er zu wenig Bewusstsein für dieses Problem hätte. Nun kann sich die Partei doch Sicherheitsüberprüfungen vorstellen. Der aktuelle Anlass dafür ist der gewalttätige Übergriff gegen einen Taxilenker in Leoben (Steiermark). Einer der Tatverdächtigen war bis vor Kurzem Mitarbeiter eines FPÖ-Abgeordneten. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hat der Mandatar den „unumgänglichen und notwendigen Schritt gesetzt und das Arbeitsverhältnis per sofort noch am selben Tag aufgelöst“, hieß es in einer Stellungnahme der Freiheitlichen.