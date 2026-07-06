„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“

Iran-Aktivistin Aramesh Goorani schlägt im krone.tv-Interview Alarm. Sie berichtet von anhaltender Repression in ihrer Heimat und macht deutlich, dass Hinrichtungen und Verfolgung unvermindert weitergehen: „Jeden Tag werden hunderte Jugendliche, hunderte Leute, die nur ihre Meinung sagen wollen, hingerichtet“, so die Aktivistin. Gleichzeitig zieht sie eine beunruhigende Parallele zu Österreich und Deutschland. Auf die Frage, ob die Zustände bald so werden wie im Iran, warnt sie: „,Bald‘ ist das falsche Wort. Die sind schon da.“ Mehr dazu im Video oben!
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