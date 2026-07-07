NATO: Wer am meisten für Verteidigung ausgibt

Länder wie Belgien, Spanien und Tschechien verharren in diesem Jahr noch bei Verteidigungsausgaben in der Höhe von zwei Prozent ihres BIP. Slowenien rutschte gar unter die Zwei-Prozent-Grenze, die nach einem Beschluss aus dem Jahr 2014 bis 2024 erreicht werden sollte. Insgesamt werden laut der NATO die Verteidigungsausgaben der europäischen Verbündeten und Kanada im Vergleich zum Vorjahr heuer um elf Prozent auf 777 Milliarden Dollar (rund 680 Milliarden Euro) steigen. Die USA geben 2026 mehr als eine Billion Euro für die Verteidigung aus.