„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“

Beim Öl sei die Beschaffung in den letzten Monaten diversifiziert worden, sagte der Minister. Der hohe Importanteil aus Kasachstan von rund 55 Prozent wurde auf 45 reduziert. Weniger wird inzwischen auch aus Saudi-Arabien und dem Irak importiert, im Gegenzug wurde der Anteil aus den Vereinigten Staaten und Guyana erhöht. Bei Diesel importiert Österreich rund 69 Prozent, 71 Prozent davon kommen aus Deutschland.