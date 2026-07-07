Hiobsbotschaft! WM für Belgien-Star vorbei

Hiobsbotschaft für Belgien! Mittelfeldspieler Amadou Onana hat sich im WM-Achtelfinale gegen die USA (4:1) einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt damit für längere Zeit aus.
Wie „The Athletic“ berichtet, erlitt der 24-Jährige die schwere Knieverletzung bereits in der 21. Minute der Partie und musste frühzeitig ausgewechselt werden. Damit ist die Weltmeisterschaft für den Belgier vorzeitig beendet.
Lange Pause
Onana gehörte sowohl bei der belgischen Nationalmannschaft als auch bei Aston Villa in der vergangenen Saison zu den unumstrittenen Stammkräften. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2024 für rund 60 Millionen Euro vom FC Everton zum Europa-League-Sieger.
Der 33-fache Teamspieler war zuvor auch für den OSC Lille und den Hamburger SV im Einsatz. Mit dem Kreuzbandriss wird Onana nicht nur Belgien bei der WM, sondern auch seinem Klub Aston Villa für längere Zeit fehlen.
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