„Ein Rücktritt von Infantino ist ausgeschlossen!“

Politikwissenschaftler Peter Filzmaier erklärt, warum FIFA-Boss Gianni Infantino machen kann, was er will. Und wieso viele Länder Trumps Intervention gar nicht schlimm finden.
Dass US-Präsident Donald Trump in der Erklärung seines Anrufs bei FIFA-Boss Gianni Infantino gesagt hat, dass er eine Rote Karte gar nicht gekannt habe, ist für Politikwissenschaftler Peter Filzmaier nicht überraschend: „Er hat in seiner ersten Amtszeit nachweislich über 30.000 Unwahrheiten verbreitet, er ist ein notorischer Lügner.“
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