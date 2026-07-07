„Ein Rücktritt von Infantino ist ausgeschlossen!“

Dass US-Präsident Donald Trump in der Erklärung seines Anrufs bei FIFA-Boss Gianni Infantino gesagt hat, dass er eine Rote Karte gar nicht gekannt habe, ist für Politikwissenschaftler Peter Filzmaier nicht überraschend: „Er hat in seiner ersten Amtszeit nachweislich über 30.000 Unwahrheiten verbreitet, er ist ein notorischer Lügner.“