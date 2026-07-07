Messi-Wahnsinn! Elfer-Fluch, Tor, Tränen, Aufstieg

Am Ende fließen sogar beim Superstar die Tränen. Die Achtelfinal-Partie zwischen Argentinien und Ägypten (3:2) war für alle Beteiligten eine emotionale Achterbahnfahrt. Selbst für Lionel Messi, der zunächst einen Elfmeter verschoss, dann den Ausgleich erzielte und schließlich tränenreich über den dramatischen Aufstieg jubelte.
Nach Schlusspfiff zeigte sich, wie emotional diese Partie selbst für einen Spieler war, der im Fußball eigentlich alles schon gesehen hatte. Eigentlich – denn was sich im WM-Achtelfinale gegen Ägypten abspielte, war selbst für den 39-Jährigen eine neue Erfahrung.
Dem Superstar liefen Tränen über die Wange. Umarmt von seinen Teamkollegen, ließ Messi seinen Emotionen freien Lauf. Es war eine gewaltige Last, die ihm in diesen Momenten von der Schulter fiel. Immerhin hatte er wenige Minuten zuvor noch das WM-Aus und damit möglicherweise das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere vor Augen!
Messis Anteil am dramatischen Spielgeschehen war zudem nicht gering! Zunächst wurden er und seine Argentinier durch einen Treffer von Yasser Ibrahim (15.) geschockt. Kurze Zeit ertönte aber ein Elfmeterpfiff, und Messi legte sich den Ball auf den Punkt. Doch erneut zeigte sich eine der wenigen Schwächen des Ausnahmespielers.
Achterbahn der Gefühle
Achtmal ist Messi bisher bei einer WM aus dem Spiel heraus zu einem Elfmeter angetreten, nur vier Mal konnte er verwandeln. Damit belegt er in dieser Negativstatistik Platz eins. Und es sollte noch dramatischer werden, als Mostafa Ziko in der 67. Minute auf 2:0 für den Underdog erhöhte.
Mit dem drohenden Überraschungs-Aus vor Augen drehte der Titelverteidiger aber nochmal auf. Cristian Romero erzielte in der 79. Minute den Anschlusstreffer, dann schlug erneut Messis große Stunde. In der 83. Minute erzielte der Topstar den Ausgleich! Sein bereits achter Treffer bei dieser Endrunde – insgesamt sein 21. WM-Treffer, den eigenen Rekord ausgebaut!
Unglaubliche Zahlen
Es gibt weitere Statistiken, welche die Spitzenklasse des Argentiniers belegen: Messi traf gegen Ägypten im neunten WM-Spiel in Folge und erzielte in diesen Partien 12 Tore. Zudem ist er der erste Spieler, der in sechs aufeinanderfolgenden WM-K.-o.-Spielen getroffen hat.
28 WM-Spiele hat Messi nun absolviert, auch das ist Rekord. Neben seinen 21 Toren hat er zudem neun Treffer vorbereitet. Statistisch gesehen ist der Argentinier also fast an einem Tor pro Spiel beteiligt – eine überragende Quote.
Alle Rekorde wären Messi in diesem Moment aber egal gewesen, hätte seine WM-Geschichte gegen Ägypten ein jähes Ende gefunden. Doch als alle schon mit einer Verlängerung rechneten, kam in der Nachspielzeit noch Enzo Fernandez und erlöste die Argentinier. Damit ließ er bei Messi schließlich die Tränen fließen. Komplett aufgelöst fand er sich in den Armen seiner Teamkollegen und darf nun seiner unglaublichen Karriere noch mindestens ein WM-Spiel hinzufügen.
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