Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Emotionale Achterbahn

Messi-Wahnsinn! Elfer-Fluch, Tor, Tränen, Aufstieg

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.07.2026 20:52
Bei Lionel Messi flossen nach dem Match die Tränen!
Bei Lionel Messi flossen nach dem Match die Tränen!(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Am Ende fließen sogar beim Superstar die Tränen. Die Achtelfinal-Partie zwischen Argentinien und Ägypten (3:2) war für alle Beteiligten eine emotionale Achterbahnfahrt. Selbst für Lionel Messi, der zunächst einen Elfmeter verschoss, dann den Ausgleich erzielte und schließlich tränenreich über den dramatischen Aufstieg jubelte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach Schlusspfiff zeigte sich, wie emotional diese Partie selbst für einen Spieler war, der im Fußball eigentlich alles schon gesehen hatte. Eigentlich – denn was sich im WM-Achtelfinale gegen Ägypten abspielte, war selbst für den 39-Jährigen eine neue Erfahrung.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi traf in Minute 83 zum Ausgleich. 
Drama um Ägypten
Von 0:2 auf 3:2! Irres Finish rettet Argentinien
07.07.2026
Nervenflattern?
Wieder Elferdrama! Messi baut Negativrekord aus
07.07.2026

Dem Superstar liefen Tränen über die Wange. Umarmt von seinen Teamkollegen, ließ Messi seinen Emotionen freien Lauf. Es war eine gewaltige Last, die ihm in diesen Momenten von der Schulter fiel. Immerhin hatte er wenige Minuten zuvor noch das WM-Aus und damit möglicherweise das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere vor Augen! 

Messis Anteil am dramatischen Spielgeschehen war zudem nicht gering! Zunächst wurden er und seine Argentinier durch einen Treffer von Yasser Ibrahim (15.) geschockt. Kurze Zeit ertönte aber ein Elfmeterpfiff, und Messi legte sich den Ball auf den Punkt. Doch erneut zeigte sich eine der wenigen Schwächen des Ausnahmespielers. 

Achterbahn der Gefühle
Achtmal ist Messi bisher bei einer WM aus dem Spiel heraus zu einem Elfmeter angetreten, nur vier Mal konnte er verwandeln. Damit belegt er in dieser Negativstatistik Platz eins. Und es sollte noch dramatischer werden, als Mostafa Ziko in der 67. Minute auf 2:0 für den Underdog erhöhte.

Mit dem drohenden Überraschungs-Aus vor Augen drehte der Titelverteidiger aber nochmal auf. Cristian Romero erzielte in der 79. Minute den Anschlusstreffer, dann schlug erneut Messis große Stunde. In der 83. Minute erzielte der Topstar den Ausgleich! Sein bereits achter Treffer bei dieser Endrunde – insgesamt sein 21. WM-Treffer, den eigenen Rekord ausgebaut!

Unglaubliche Zahlen
Es gibt weitere Statistiken, welche die Spitzenklasse des Argentiniers belegen: Messi traf gegen Ägypten im neunten WM-Spiel in Folge und erzielte in diesen Partien 12 Tore. Zudem ist er der erste Spieler, der in sechs aufeinanderfolgenden WM-K.-o.-Spielen getroffen hat. 

28 WM-Spiele hat Messi nun absolviert, auch das ist Rekord. Neben seinen 21 Toren hat er zudem neun Treffer vorbereitet. Statistisch gesehen ist der Argentinier also fast an einem Tor pro Spiel beteiligt – eine überragende Quote. 

Lesen Sie auch:
Topstars in Topform!
WM-Überblick: Spielplan, Turnierbaum, Torschützen
06.07.2026

Alle Rekorde wären Messi in diesem Moment aber egal gewesen, hätte seine WM-Geschichte gegen Ägypten ein jähes Ende gefunden. Doch als alle schon mit einer Verlängerung rechneten, kam in der Nachspielzeit noch Enzo Fernandez und erlöste die Argentinier. Damit ließ er bei Messi schließlich die Tränen fließen. Komplett aufgelöst fand er sich in den Armen seiner Teamkollegen und darf nun seiner unglaublichen Karriere noch mindestens ein WM-Spiel hinzufügen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.07.2026 20:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Rasenschach geht an Spanien! Ronaldo ausgeschieden
Belgiens Spieler feierten das 4:1 mit einem Trump-Tänzchen.
4:1-Sieg gegen die USA
Belgien stichelt: Trump-Tanz und Insta-Seitenhieb
WM-Highlights
4:1 – Belgien rächt sich für Trumps Skandal-Aktion
Prinzessin Ingrid Alexandra gratulierte Haaland und Co. nach dem 2:1-Sieg gegen Brasilien.
Sieg gegen Brasilien
Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland
WM-Highlights
Bellingham-Doppelpack – England schockt Mexiko!
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.418 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
118.038 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
93.680 mal gelesen
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1180 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
938 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
890 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM im Ticker
LIVE: Kann die Schweiz auch Kolumbien besiegen?
Erste Gespräche
Ex-Meistertrainer der Favorit auf Koeman-Nachfolge
Sport Tv Logo
Filzmaier zum Skandal:
„Ein Rücktritt von Infantino ist ausgeschlossen!“
Emotionale Achterbahn
Messi-Wahnsinn! Elfer-Fluch, Tor, Tränen, Aufstieg
„Inakzeptabel“
Rassismus-Eklat gegen Mbappé: Justiz greift ein!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf