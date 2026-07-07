Messi-Wahnsinn! Elfer-Fluch, Tor, Tränen, Aufstieg

Alle Rekorde wären Messi in diesem Moment aber egal gewesen, hätte seine WM-Geschichte gegen Ägypten ein jähes Ende gefunden. Doch als alle schon mit einer Verlängerung rechneten, kam in der Nachspielzeit noch Enzo Fernandez und erlöste die Argentinier. Damit ließ er bei Messi schließlich die Tränen fließen. Komplett aufgelöst fand er sich in den Armen seiner Teamkollegen und darf nun seiner unglaublichen Karriere noch mindestens ein WM-Spiel hinzufügen.