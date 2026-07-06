Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“

krone.tv hat sich auf Wiens Straßen umgehört: „Welche Note geben Sie der Bundesregierung?“ Die Regierung bekommt ihr „Zeugnis“ somit direkt von den Bürgern ausgestellt und das fällt bei vielen weniger schmeichelhaft aus, als es sich die Politik wohl wünschen würde. Von „schlimmster Regierung aller Zeiten“ bis „da ist noch Luft nach oben“ – alle Antworten sehen Sie oben im Video!