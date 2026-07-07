So dreist kassieren die Wirtschaftskammer-Bosse ab

Auch die Bezüge der Präsidenten und (zahlreichen) Vizepräsidenten nimmt der Rechnungshof ins Visier. 2024 kam ein neues System, das für den Präsidenten über 15.000 Euro vorsah. Nach einem Aufschrei ruderte man zurück. Auch wie die Gagen zustande kommen, sei ein „Interessenkonflikt“ – das Präsidium beschließt sie sich sozusagen selbst.