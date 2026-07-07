USA starten erneut Angriffe auf den Iran

Die USA greifen trotz der Waffenruhe erneut den Iran an – und begründen das wiederum mit iranischen Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus. Der Iran bestätigte erste Einschläge im Süden des Landes.
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstagabend Ziele im Iran angegriffen. Die Operation sei eine direkte Reaktion auf Attacken des Iran auf drei zivile Handelsschiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz. In einer Mitteilung verurteilte das Militär das Vorgehen Teherans als gefährlich und als klaren Bruch einer Waffenruhe.
Explosionen im Süden Irans
Zeitgleich mit der US-Mitteilung berichteten iranische Staatsmedien über mehrere laute Explosionen im Süden des Landes. Die Detonationen sollen unter anderem in den Hafenstädten Sirik und Bandar Abbas zu hören gewesen sein. Auch von der Insel Keschm wurden Vorfälle gemeldet. Über mögliche Opfer oder entstandene Schäden gab es zunächst keine offiziellen Informationen von den Behörden.
Zuvor hatten USA, ebenfalls als Reaktion auf die Attacken in der Straße von Hormuz, die Ausnahmegenehmigung zum Verkauf von iranischem Öl widerrufen. Die Ölpreise waren daraufhin sofort angestiegen.
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