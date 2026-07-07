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Nach Schiffsattacken

USA starten erneut Angriffe auf den Iran

Außenpolitik
07.07.2026 23:39
Der Iran hatte drei Handelsschiffe in der Straße von Hormuz angegriffen.
Der Iran hatte drei Handelsschiffe in der Straße von Hormuz angegriffen.(Bild: AP/Amirhosein Khorgooi)
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Von krone.at

Die USA greifen trotz der Waffenruhe erneut den Iran an – und begründen das wiederum mit iranischen Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus. Der Iran bestätigte erste Einschläge im Süden des Landes.

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Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstagabend Ziele im Iran angegriffen. Die Operation sei eine direkte Reaktion auf Attacken des Iran auf drei zivile Handelsschiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz. In einer Mitteilung verurteilte das Militär das Vorgehen Teherans als gefährlich und als klaren Bruch einer Waffenruhe.

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Zuvor hatten USA, ebenfalls als Reaktion auf die Attacken in der Straße von Hormuz, die Ausnahmegenehmigung zum Verkauf von iranischem Öl widerrufen. Die Ölpreise waren daraufhin sofort angestiegen.

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