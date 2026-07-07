USA starten erneut Angriffe auf den Iran

Explosionen im Süden Irans

Zeitgleich mit der US-Mitteilung berichteten iranische Staatsmedien über mehrere laute Explosionen im Süden des Landes. Die Detonationen sollen unter anderem in den Hafenstädten Sirik und Bandar Abbas zu hören gewesen sein. Auch von der Insel Keschm wurden Vorfälle gemeldet. Über mögliche Opfer oder entstandene Schäden gab es zunächst keine offiziellen Informationen von den Behörden.