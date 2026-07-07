Messis Tränen berühren: „Gott ist auferstanden!“

ARGENTINIEN

La Nación: „Das Herz eines Champions. Argentinien stand kurz vor der Niederlage, doch Messi rettete die Mannschaft und drehte ein unglaubliches Spiel: Auf ins Viertelfinale!“

Clarín: „Heroische Aufholjagd der Scaloneta. Die argentinische Nationalmannschaft mit Lionel Messi schreibt weiterhin Geschichte.“

Diario Popular: „Argentinien hat mit Kampfgeist und Herzblut das Spiel gegen Ägypten gedreht und sich für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.“

La Capital: „Argentiniens Nationalmannschaft erringt im Achtelfinale einen vibrierenden Triumph gegen Ägypten. Sie stand kurz vor dem Ausscheiden.“

Pagina12: „Ab ins Viertelfinale!“