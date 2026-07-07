Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

„Applaus“ für FIFA

„Widerlich!“ England-Legende bekommt sein Fett weg

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.07.2026 22:39
Steht in der Kritik: Rio Ferdinand.
Steht in der Kritik: Rio Ferdinand.(Bild: GEPA)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Es war der Aufreger der bisherigen Weltmeisterschaft und sorgte nun auch in England für zusätzlichen Zündstoff. Legende Rio Ferdinand wird wegen eines Posts und seiner scheinheiligen Rechtfertigung von englischen Medien scharf kritisiert. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Weltweit sorgte die Entscheidung der FIFA um US-Stürmer Balogun und vor allem die Intervention von Präsident Donald Trump für Aufregung, für einen war der Skandal dieser Weltmeisterschaft aber offenbar begrüßenswert: Rio Ferdinand, 81-facher Teamspieler Englands und Manchester United-Legende. Denn der mittlerweile auch als TV-Experte arbeitende Ferdinand kommentierte auf X einen Post zu der Entscheidung der FIFA mit drei Applaus-Emojis. 

Schlagabtausch mit Morgan
Verständlicherweise hagelte es Kritik, auch der polarisierende Moderator Piers Morgan antwortete mit Unverständnis. Ehe sich auf ein harmloses „Wirklich?“ ein Schlagabtausch unter der Gürtellinie entwickelte. „Steck dir deine Männerbrüste zurück in den Gürtel“, antwortete Ferdinand. Morgan schlug zurück: „Einer von uns beiden ist hier gerade definitiv ein Riesen-****. Und ich bin es nicht, Bro!“

Lesen Sie auch:
Filzmaier überrascht die (Sport-)Politik von Infantino und Trump nicht.
Sport Tv Logo
Filzmaier zum Skandal:
„Ein Rücktritt von Infantino ist ausgeschlossen!“
07.07.2026
Entsetzt von Vorgängen
Spaniens Liga-Chef Tebas: FIFA zerstört Vertrauen!
07.07.2026

Scheinheilige Rechtfertigung
Eine scheinheilige Rechtfertigung für seine Applaus-Emojis („Ich will die besten Spieler spielen sehen“) schlug dem Fass aber endgültig den Boden aus. Die „Daily Mail“ reagierte darauf sogar mit einem Artikel unter dem Titel: „Da der widerliche Rio Ferdinand nun sein Schweigen zu den heftigen Reaktionen auf seine FIFA-Werbekampagne bricht, dürfte die der endgültige Sargnagel für seine Karriere als Experte sein.“ Na bumm!  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.07.2026 22:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Rasenschach geht an Spanien! Ronaldo ausgeschieden
Belgiens Spieler feierten das 4:1 mit einem Trump-Tänzchen.
4:1-Sieg gegen die USA
Belgien stichelt: Trump-Tanz und Insta-Seitenhieb
WM-Highlights
4:1 – Belgien rächt sich für Trumps Skandal-Aktion
Prinzessin Ingrid Alexandra gratulierte Haaland und Co. nach dem 2:1-Sieg gegen Brasilien.
Sieg gegen Brasilien
Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland
WM-Highlights
Bellingham-Doppelpack – England schockt Mexiko!
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.418 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
120.142 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
93.982 mal gelesen
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1183 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
938 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
890 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM im Ticker
LIVE: Schweiz gegen Kolumbien nimmt Fahrt auf!
War Siegtor irregulär?
Ägypten-Trainer wittert Betrug wegen Lionel Messi
„Husten und Keuchen“
Krankheits-Alarm bei Norwegen vor WM-Viertelfinale
„Applaus“ für FIFA
„Widerlich!“ England-Legende bekommt sein Fett weg
Erste Gespräche
Ex-Meistertrainer der Favorit auf Koeman-Nachfolge

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf