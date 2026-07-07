„Widerlich!“ England-Legende bekommt sein Fett weg

Scheinheilige Rechtfertigung

Eine scheinheilige Rechtfertigung für seine Applaus-Emojis („Ich will die besten Spieler spielen sehen“) schlug dem Fass aber endgültig den Boden aus. Die „Daily Mail“ reagierte darauf sogar mit einem Artikel unter dem Titel: „Da der widerliche Rio Ferdinand nun sein Schweigen zu den heftigen Reaktionen auf seine FIFA-Werbekampagne bricht, dürfte die der endgültige Sargnagel für seine Karriere als Experte sein.“ Na bumm!