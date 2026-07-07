USA widerrufen Lizenz für iranische Ölexporte

Die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI verteuerten sich nachbörslich um jeweils mehr als drei Prozent. Steigende Ölpreise treiben die Inflationserwartungen. Dadurch wird etwa die Wahrscheinlichkeit höher, dass die US-Notenbank die Leitzinsen anheben könnte. Zuletzt hatte sich die Lage deutlich entspannt, allerdings gab es nun in der Straße von Hormuz wieder Angriffe auf Tanker. Wie berichtet, hatte die Crew eines Tankers Feuer an Bord gemeldet. Das Schiff sei rund acht Seemeilen vor dem omanischen Küstenort Lima von einem „unbekannten Geschoss“ getroffen worden, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt mit.