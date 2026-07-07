Ex-Meistertrainer der Favorit auf Koeman-Nachfolge

Wer wird neuer Bondscoach der Niederlande? Nach dem WM-Aus und dem Rücktritt von Ronald Koeman läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Nun soll ein prominenter Trainer in den Fokus gerückt sein – erste Gespräche mit dem Verband sollen bereits stattgefunden haben.
Die Niederlande könnten schon bald einen prominenten neuen Bondscoach präsentieren. Nach dem Rücktritt von Ronald Koeman zählt Arne Slot laut Sky zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Trainerposten. Demnach hat der Verband mit dem 47-Jährigen bereits erste Gespräche geführt.
Meister im ersten Jahr
Slot hatte im Sommer 2024 die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool angetreten und die „Reds“ auf Anhieb zur englischen Meisterschaft geführt. Nach einer enttäuschenden zweiten Saison mit Platz fünf und ohne Titel trennten sich die Wege, seitdem ist der Niederländer vereinslos.
Sollte Slot übernehmen, würde er bei Oranje einige ehemalige Schützlinge wiedersehen. Mit Virgil van Dijk, Cody Gakpo und Ryan Gravenberch stehen gleich drei Liverpool-Profis im Kader der Niederlande.
Neben Slot soll auch PSV-Coach Peter Bosz auf der Kandidatenliste stehen. Viel Zeit bleibt den Verantwortlichen nicht: Ende September wartet in der Nations League ein Duell mit Deutschland.
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