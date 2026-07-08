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Jetzt wartet Sinner

Wimbledon: Djokovic gewinnt Fünfstunden-Thriller

Tennis
08.07.2026 00:10
Der Serbe Novak Djokovic steht iM Wimbledon-Halbfinale.
Der Serbe Novak Djokovic steht iM Wimbledon-Halbfinale.(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Novak Djokovic hat in Wimbledon das Traum-Halbfinale gegen Titelverteidiger Jannik Sinner perfekt gemacht. Der serbische Superstar setzte sich in einem hochdramatischen Viertelfinale nach 5:15 Stunden in fünf Sätzen gegen Félix Auger-Aliassime durch.

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Der Serbe setzte sich mit 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4) und 7:6 (4) gegen den an Nummer drei gesetzten Kanadier durch. 

Sechstlängstes Wimbledon-Spiel überhaupt
Es war das sechstlängste Match der Wimbledon-Geschichte und das längste Viertelfinale. 

Djokovic übertrifft Federer-Bestmarke
Mit dem achten Halbfinale im All England Club in Folge schnappte sich Djokovic auch die nächste alleinige Bestmarke von Roger Federer, der von 2003 bis 2009 siebenmal in Folge das Halbfinale erreichte hatte.

(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Mit seinem Erfolg im Viertelfinale gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin hatte Djokovic bereits seinen 106. Sieg in Wimbledon gefeiert und die Schweizer Tennisikone auf Platz zwei im Männer-Einzel verdrängt. Sollte sich Djokovic seinen achten Titel holen, würde er an der Spitze mit Federer gleichziehen.

In seinem 15. Halbfinale im Londoner Südwesten wartet auf Djokovic am Freitag nun wie im Vorjahr Sinner, der zuvor Jan-Lennard Struff geschlagen hatte.

Angstgegner Fritz wartet auf Zverev
Das Achtelfinale des Paris-Siegers Alexander Zverev war am Montagabend bei einer 2:0-Satzführung und dem Stand von 3:3 im dritten Satz vertagt worden, weil in Wimbledon nur bis zur Sperrstunde um 23 Uhr Ortszeit gespielt wird. Bei der Wiederaufnahme in der Hitze am Nachmittag konnte der Deutsche zunächst nicht an seine zuvor souveräne und selbstbewusste Leistung anknüpfen. Während sich der Tokio-Olympiasieger abmühte, startete Lehecka mit drei schnellen Spielen zum Satzgewinn furios. Zverev wirkte dagegen energielos und nicht so frisch wie am Abend davor.

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Im vierten Durchgang entschied die Nummer drei der Welt aber nach einem engen Tiebreak das Duell mit dem tschechischen Weltranglisten-14. für sich. Am Mittwoch wartet auf Zverev nun das Duell mit seinem Angstgegner Taylor Fritz: Sieben Partien nacheinander und mehr als zwei Jahre hindurch hat er gegen den Weltranglisten-Siebenten verloren.

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