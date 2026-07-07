Ikea verabschiedet sich von einem Klassiker

Sie gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten und bekanntesten Serien des schwedischen Möbelhauses. Doch nun verabschiedet sich Ikea von einzelnen Möbelstücken der Malm-Serie. Der Grund: Das Unternehmen will „Platz für Neues“ schaffen. Die Ankündigung auf der Website könnte einen wahren Run auf die Restposten auslösen.
In vielen Haushalten findet man Kommoden oder Bettgestelle im typisch schlichten und geradlinigen Design. Seit ihrer Einführung im Jahr 2002 verkauften sich diese beiden Malm-Möbelstücke über 160 Millionen Mal. Doch nun werden die beiden langsam weltweit aus dem Sortiment genommen, um sich auf die „heutige Lebensweise der Kunden“ einzustellen, wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der britischen „Sun“ erklärte.
In Deutschland verabschiedet man sich so von der Malm-Serie:
„Jetzt oder nie“
Auf der österreichischen Website des Möbelhändlers wird derzeit mit dem Slogan „Jetzt oder nie“ und mit „unschlagbaren Preisen“ für Malm-Möbelstücke und andere – weniger bekannte – Auslaufmodelle geworben.
Die Aktionen gelten allerdings „nur solange der Vorrat reicht“. Produziert werden die genannten Bestseller, die vor allem in den USA auch wegen schwerer Unfälle und hoher Entschädigungszahlungen in die Schlagzeilen geriet, nämlich nicht mehr. Der Einstellung der Serie wird mit gemischten Gefühlen begegnet. In Internetforen meinen zahlreiche User, dass es sich „schon lange nicht mehr um Bestseller“ handle. Andere wiederum zeigen sich traurig, weil damit eine Generation verschwinde. Viele fragen sich auch, was denn nun auf Malm folgt.
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