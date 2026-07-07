Ikea verabschiedet sich von einem Klassiker

Die Aktionen gelten allerdings „nur solange der Vorrat reicht“. Produziert werden die genannten Bestseller, die vor allem in den USA auch wegen schwerer Unfälle und hoher Entschädigungszahlungen in die Schlagzeilen geriet, nämlich nicht mehr. Der Einstellung der Serie wird mit gemischten Gefühlen begegnet. In Internetforen meinen zahlreiche User, dass es sich „schon lange nicht mehr um Bestseller“ handle. Andere wiederum zeigen sich traurig, weil damit eine Generation verschwinde. Viele fragen sich auch, was denn nun auf Malm folgt.