Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 24 Jahren

Ikea verabschiedet sich von einem Klassiker

Wirtschaft
07.07.2026 22:47
Das Bettgestell der Malm-Serie wird eingestellt, nur noch Restposten weltweit verkauft.
Das Bettgestell der Malm-Serie wird eingestellt, nur noch Restposten weltweit verkauft.(Bild: Tada Images - stock.adobe.com)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Sie gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten und bekanntesten Serien des schwedischen Möbelhauses. Doch nun verabschiedet sich Ikea von einzelnen Möbelstücken der Malm-Serie. Der Grund: Das Unternehmen will „Platz für Neues“ schaffen. Die Ankündigung auf der Website könnte einen wahren Run auf die Restposten auslösen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In vielen Haushalten findet man Kommoden oder Bettgestelle im typisch schlichten und geradlinigen Design. Seit ihrer Einführung im Jahr 2002 verkauften sich diese beiden Malm-Möbelstücke über 160 Millionen Mal. Doch nun werden die beiden langsam weltweit aus dem Sortiment genommen, um sich auf die „heutige Lebensweise der Kunden“ einzustellen, wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der britischen „Sun“ erklärte.

In Deutschland verabschiedet man sich so von der Malm-Serie:

„Jetzt oder nie“
Auf der österreichischen Website des Möbelhändlers wird derzeit mit dem Slogan „Jetzt oder nie“ und mit „unschlagbaren Preisen“ für Malm-Möbelstücke und andere – weniger bekannte – Auslaufmodelle geworben.

Die Aktionen gelten allerdings „nur solange der Vorrat reicht“. Produziert werden die genannten Bestseller, die vor allem in den USA auch wegen schwerer Unfälle und hoher Entschädigungszahlungen in die Schlagzeilen geriet, nämlich nicht mehr. Der Einstellung der Serie wird mit gemischten Gefühlen begegnet. In Internetforen meinen zahlreiche User, dass es sich „schon lange nicht mehr um Bestseller“ handle. Andere wiederum zeigen sich traurig, weil damit eine Generation verschwinde. Viele fragen sich auch, was denn nun auf Malm folgt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
07.07.2026 22:47
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
IKEA
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.418 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
120.142 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
93.982 mal gelesen
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1183 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
938 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
890 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Wirtschaft
Nach 24 Jahren
Ikea verabschiedet sich von einem Klassiker
Preise steigen sofort
USA widerrufen Lizenz für iranische Ölexporte
Rechnungshof-Kritik
WKOÖ soll Kontrollorgane nicht zum Essen einladen
Mehr als Minister
So dreist kassieren die Wirtschaftskammer-Bosse ab
Das ändert sich jetzt
Kompromiss bei EU-Fluggastrechten abgesegnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf