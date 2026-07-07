Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Pensionsdebatte

Die ÖVP will Akademiker länger arbeiten lassen

Innenpolitik
07.07.2026 21:30
Studierende steigen deutlich später ins Berufsleben ein
Studierende steigen deutlich später ins Berufsleben ein(Bild: APA/Julian Stratenschulte)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Die Debatte über ein höheres Pensionsantrittsalter ist wieder entflammt. ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger kann sich vorstellen, dass bestimmte Berufsgruppen – vor allem Akademiker – länger arbeiten müssen. Die NEOS begrüßen die Diskussion über eine Pensionsreform, die SPÖ steht wie gewohnt auf der Bremse.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Forderungen nach Reformen seien nachvollziehbar. Um das Sozialsystem zu sichern, sei eine solche notwendig. Die staatlichen Zuschüsse zum Pensionssystem seien der größte Brocken, so Ottenschläger in der ORF-Sendung „Hohes Haus“. „Die ÖVP steht für eine Weiterentwicklung des Pensionssystems.“ Dieses müsse stärker auf die Versicherungsjahre abstellen. Es sei denkbar, dass bestimmte Gruppen ein höheres Antrittsalter haben als etwa Menschen, die in der Pflege oder am Bau arbeiten.

ÖVP und NEOS müssen SPÖ erst überzeugen
Man werde an dieser Diskussion nicht vorbeikommen, so der ÖVP-Abgeordnete. Mit den NEOS sei man hier einer Meinung, „aber die SPÖ sieht das alles noch sehr skeptisch“. Ob noch in dieser Legislaturperiode etwas kommt, könne er aber nicht sagen.

Für Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec ist es dagegen bereits geklärt, dass in dieser Periode keine Anhebung erfolgen werde. Man müsse aber über Veränderungen nachdenken, die dann 2040 kommen könnten. Dabei müsste man aber auch darüber berücksichtigen, wie die Arbeitswelt in 15 bis 20 Jahren aussehen werde und wie sie sich durch die künstliche Intelligenz verändert haben wird, so Korosec im Gespräch mit der „Krone“.

In vielen Berufen ist Arbeiten im Alter nicht möglich
In vielen Berufen ist Arbeiten im Alter nicht möglich(Bild: SerPak - stock.adobe.com)

„Die steigende Lebenserwartung muss sich in irgendeiner Form im Pensionssystem widerspiegeln. Das können ein höheres Antrittsalter oder höhere Abschläge sein“, sagt NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser. Darüber müsse jetzt diskutiert werden, damit die Reform greifen kann, „bevor das System kollabiert“.

Expertin skeptisch bezüglich Differenzierung
Die WIFO-Pensionsexpertin und Leiterin der Alterssicherungskommission, Christine Mayrhuber, äußert sich ähnlich. Ab dem Jahr 2040 brauche es eine Anpassung und „das muss man natürlich schon heute festlegen, damit sich die Leute und die Betriebe darauf einstellen können“. Von unterschiedlichen Antrittsaltern nach Branchen hält Mayrhuber nichts. Eine ausreichende Unterscheidung gebe es schon jetzt.

Lesen Sie auch:
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sprach im ORF über die Väterkarenz und darüber, wann es ...
Minister alarmiert
„Sie wollen unser Pensionssystem zerschlagen“
14.06.2026
Gnadenlose Reform
NEOS feiern das Pensionsbeben in Deutschland
23.06.2026

„Wir haben im bestehenden System verschiedene Pensionsantrittsaltersgrenzen. Beispielsweise im Bereich der Langzeitversicherten. Menschen, die lange versichert sind, können mit der Korridorpension bereits mit dem 63. Lebensjahr in Ruhestand gehen.“ Viel mehr müsste man über eine generelle Anhebung des Antrittsalters nachdenken. „Aber das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen macht, weil wir jetzt im Übergang sind. Das Frauenpensionsantrittsalter wird jenem der Männer angepasst und ist 2033 fertig.

Sozialministerin Schumann steht bei Änderungen des Pensionssystems auf der Bremse.
Sozialministerin Schumann steht bei Änderungen des Pensionssystems auf der Bremse.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

„Ein branchenspezifisches Pensionsantrittsalter ist unpraktikabel und würde einen beinahe undurchführbaren Aufwand verursachen“, lässt das Sozialministerium von Korinna Schumann auf Anfrage wissen. „Dies liegt daran, da Branchen keine homogenen Einheiten sind. Eine pauschale Branchenregelung ignoriert diese Realität.“ Das bestehende Modell der Schwerarbeitspension sei der richtige Ansatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
07.07.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.418 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
118.038 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
93.680 mal gelesen
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1180 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
938 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
890 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Innenpolitik
Ziele wackeln oft
NATO: Wer am meisten für Verteidigung ausgibt
Neue Pensionsdebatte
Die ÖVP will Akademiker länger arbeiten lassen
Verurteilt, aber:
Marine Le Pen tritt bei Präsidentschaftswahl an
„Kostet Tausende Euro“
Grüne wollen Gelder für Einfrieren von Eizellen
Hohe Strafen drohen
Tschick am Spielplatz wegwerfen ist bald verboten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf