Die ÖVP will Akademiker länger arbeiten lassen

„Wir haben im bestehenden System verschiedene Pensionsantrittsaltersgrenzen. Beispielsweise im Bereich der Langzeitversicherten. Menschen, die lange versichert sind, können mit der Korridorpension bereits mit dem 63. Lebensjahr in Ruhestand gehen.“ Viel mehr müsste man über eine generelle Anhebung des Antrittsalters nachdenken. „Aber das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen macht, weil wir jetzt im Übergang sind. Das Frauenpensionsantrittsalter wird jenem der Männer angepasst und ist 2033 fertig.