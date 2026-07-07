Asfinag-Arbeiter retten Kätzchen von Schnellstraße

Eine tierische Rettungsaktion in der Steiermark erwärmt die Herzen: Eine Babykatze wurde heute von der S 36 gerettet. Im Netz werden die Asfinag-Mitarbeiter dafür gefeiert.
Das kleine Kätzchen legte am Dienstag einen Spaziergang auf dem Mittelstreifen der Murtal-Schnellstraße (S 36) zurück. Dabei wurde es zum Glück von zwei Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Knittelfeld entdeckt. Die Samtpfote wurde von ihnen erstversorgt und in Folge in das Tierheim Knittelfeld gebracht.
Die Asfinag postete ein Bild der entzückenden Rettungsaktion. Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten. „Ein großes Dankeschön, es gibt noch Menschen mit Herz!“, heißt es etwa in den Kommentaren, oder „Danke für eure Arbeit und Hilfe!“ Das Online-Posting hatte am Abend Hunderte Gefällt-Mir-Angaben und dutzende Kommentare.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.