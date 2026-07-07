Asfinag-Arbeiter retten Kätzchen von Schnellstraße

Das kleine Kätzchen legte am Dienstag einen Spaziergang auf dem Mittelstreifen der Murtal-Schnellstraße (S 36) zurück. Dabei wurde es zum Glück von zwei Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Knittelfeld entdeckt. Die Samtpfote wurde von ihnen erstversorgt und in Folge in das Tierheim Knittelfeld gebracht.