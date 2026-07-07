Krankheits-Alarm bei Norwegen vor WM-Viertelfinale

Husten und Keuchen bei Spielern

Wie der Solbakken der norwegischen Tageszeitung „Dagbladet“ berichtete, gäbe es vereinzelt „Husten und Keuchen“ bei einigen Spielern. Etwas, dass man sich natürlich vor dem wichtigsten Spiel der norwegischen Fußballgeschichte nicht wünscht. Ein Grund für den Krankheits-Schreck könnten laut ihm womöglich die vielen Reisen bei dieser Weltmeisterschaft sein.