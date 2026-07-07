Krankheits-Alarm bei Norwegen vor WM-Viertelfinale

Husten und Keuchen im Norwegen-Teamcamp! Wenige Tage vor dem WM-Viertelfinale gegen England plagen den Brasilien-Schreck die Krankheits-Sorgen ...
Schon haben die Norweger mit Krankheitsproblemen zu kämpfen. Zuerst verpasste Sürmer Jorgen Strand Larsen das Auftaktspiel mit Fieber, dann musste Trainer Stale Solbakken gegen Brasilien auf seinen Verteidiger Marcus Holmgren Pedersen verzichten, der wegen Fieber, Husten und Halskratzen nicht spielen konnte – nun scheint sich die Krankheitswelle ausgebreitet zu haben.
Husten und Keuchen bei Spielern
Wie der Solbakken der norwegischen Tageszeitung „Dagbladet“ berichtete, gäbe es vereinzelt „Husten und Keuchen“ bei einigen Spielern. Etwas, dass man sich natürlich vor dem wichtigsten Spiel der norwegischen Fußballgeschichte nicht wünscht. Ein Grund für den Krankheits-Schreck könnten laut ihm womöglich die vielen Reisen bei dieser Weltmeisterschaft sein.
Glücklicherweise haben die Skandinavier noch einige Tage Zeit, bis der Schlager gegen England um den Einzug ins WM-Halbfinale wartet. Am Samstag treffen die beiden Nationen in Miami aneinander.
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