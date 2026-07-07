Zukunft geklärt: Das ist Hierländers neuer Job!

317 Partien für Sturm Graz, 110 für Salzburg, 42 für die einstige Austria Kärnten, zudem drei Einsätze für Österreichs Nationalteam, vier Meistertitel und fünf Cupsiege – jetzt erklärt Stefan Hierländer (35) der „Krone“ seine Zukunft. So sehen die neuen Aufgaben des Kärntners aus, das waren die Angebote und das ist sein großer Wermutstropfen ...