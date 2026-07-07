Zukunft geklärt: Das ist Hierländers neuer Job!

317 Partien für Sturm Graz, 110 für Salzburg, 42 für die einstige Austria Kärnten, zudem drei Einsätze für Österreichs Nationalteam, vier Meistertitel und fünf Cupsiege – jetzt erklärt Stefan Hierländer (35) der „Krone“ seine Zukunft. So sehen die neuen Aufgaben des Kärntners aus, das waren die Angebote und das ist sein großer Wermutstropfen ...
Sein letztes Match im Sturm-Dress wird Stefan Hierländer ewig in Erinnerung bleiben. Mit einem Traum-Freistoß ins Kreuzeck zum 2:0 gegen Rapid verabschiedete sich der langjährige Kapitän in der letzten Bundesliga-Runde der vergangenen Saison als aktiver Spieler des Vizemeisters.
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