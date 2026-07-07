Ägypten-Trainer wittert Betrug wegen Lionel Messi

„Der Titelverteidiger ist auf allen Ebenen bevorteilt worden“, schimpfte Hossam Hassan. „Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, das sei einfach nicht gerecht. Wir sind ungerecht behandelt worden.“ Argentinien habe diesen Sieg nicht verdient, und wenn er in Ägypten zurück sei, werde er keine Minute WM mehr schauen, weil es in diesem Wettbewerb einfach keine Gerechtigkeit gebe.