WM: Leiche in der Nähe von Team-Quartier gefunden

Horror-Meldung am Rande der Fußball-WM: In der Nähe des iranischen WM-Quartiers wurde in Tijuana (Mexiko) eine Leiche gefunden.
Die mexikanische Polizei entdeckte am Freitag in Tijuana, eine der gefährlichsten Städte der Welt, eine verweste Leiche im Kofferraum eines SUV mit kalifornischem Kennzeichen. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Supermarkts.
„Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie im Kofferraum eine in einen schwarzen Sack gewickelte Person, die Spuren von Gewalt aufwies“, sagte ein Sprecher der Polizei laut AFP. Gegenüber des Fundorts befindet sich das Estadio Caliente. Dort trainiert das WM-Team des Irans. Wegen des Krieges mit den USA hatte man vor dem WM-Start das Team-Quartier in die mexikanische Grenzstadt verlegt.
Zahlreiche Einreiseverbote
Der Iran ist das einzige WM-Team, bei dem zahlreichen Funktionären die Einreise untersagt wurde. Diese Einreiseverbote erfolgen vor dem Hintergrund der teils eskalierenden Lage im Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Es ist die erste WM seit 1930, bei der ein Gastgeberland eine Nation empfängt, mit der es sich im Krieg befindet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.