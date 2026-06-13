Nach historischem Sieg platzt Teamchef der Kragen

Eigentlich hatte der Trainer der USA allen Grund zur Freude. Sein Team war mit einem souveränen 4:1-Sieg gegen Paraguay ins Heim-Turnier gestartet. Es war der höchste Sieg in der WM-Geschichte der USA. Während auf dem grünen Rasen beinahe alles nach Plan verlaufen war, sah dies bei der anschließenden Pressekonferenz ganz anders aus.