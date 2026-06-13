Nach historischem Sieg platzt Teamchef der Kragen

Nach dem Rekordsieg der USA platzte Teamchef Mauricio Pochettino der Kragen. Der Grund: die Lautstärke bei der Pressekonferenz.
Eigentlich hatte der Trainer der USA allen Grund zur Freude. Sein Team war mit einem souveränen 4:1-Sieg gegen Paraguay ins Heim-Turnier gestartet. Es war der höchste Sieg in der WM-Geschichte der USA. Während auf dem grünen Rasen beinahe alles nach Plan verlaufen war, sah dies bei der anschließenden Pressekonferenz ganz anders aus.
„Ich glaube, es ist schwierig, sich zu unterhalten, wegen des Lärms und so. Wir müssen für das nächste Spiel den Raum wechseln. Das nervt mich nämlich, denn es ist unglaublich, dass wir bei diesem tollen Stadion keinen geeigneten Raum haben, um eine sehr wichtige Pressekonferenz abzuhalten“, schimpfte Pochettino. Nachsatz: „Ich hoffe, die FIFA behebt das Problem!“
Provisorischer Raum
Im beeindruckenden SoFi-Stadiums in Los Angeles wurde ein provisorischer und im oberen Bereich offener Raum mitten im Gang errichtet. Laute Arbeitsfahrzeuge und umherlaufende Menschen im Umfeld störten immer wieder die Pressekonferenz. Was Pochettino so richtig auf die Palme brachte.
„Das ist erst der Anfang“
Wenig später gab es dann noch Lob für sein Team: „Die Leistung war wirklich gut. Wir sind so glücklich. Aber das ist erst der Anfang. Es stehen noch zwei Spiele an.“
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