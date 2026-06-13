„Ich weiß, dass ich derzeit viel mehr drauf habe“

Wind verblies gewaltige Steigerung

Dass Voss das drauf hat, bewies er heuer schon. In Ulm (D) fehlten Anfang Mai mit 7098 Zähler gerade mal 22 Punkte zu einer neuen Bestmarke. Nur zwei Wochen später pulverisierte Voss diese in Landquart (Sz) mit 7422 regelrecht. Zu starker Rückenwind im Weitsprung und über die 100 Meter verhinderten allerdings, dass seine Leistung als Bestmarke anerkannt wurde. „Natürlich wäre es echt geil gewesen, hätte diese Leistung gezählt. Aber es ist okay so“, sagt Voss, der in Linz in Abwesenheit von Titelverteidiger Jan Mitsche als einer der Favoriten gilt. Die Gegner: „Hallen-Mehrkampfstaatsmeister Alex Heinz habe ich aber genauso auf der Rechnung wie meinen Bruder Mika, wenn es bei ihm gut läuft.“