„Frauen nicht erklären, wie Politik funktioniert“

Gleich sechs dringliche Anfragen standen bei der jüngsten Landtagssitzung auf der Tagesordnung. Ganz am Ende ging es um die Zustände an der Pathologie im LKH Graz II, die Bettina Schoeller (NEOS) zum Thema machte. In seiner Wortmeldung griff Landesrat Karlheinz Kornhäusl die pinke Abgeordnete an: „Das ist schon ein bisschen ein dünnes Eis, auf das Sie sich da begeben haben. Und jetzt weiß ich schon, dass Sie das vielleicht gar nicht so meinen. Der Spiritus Rector (etwa: geistiger Leiter im Hintergrund, Anm.) ist da sicherlich Niko Swatek“, gab er zu Protokoll. „Man muss ein bisschen vorsichtig sein – und das ist jetzt mehr ein freundschaftlich-kollegialer Rat – mit den Vorwürfen, die da erhoben werden.“