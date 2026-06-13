Dzeko-Rätsel: Ex-Weltmeister hat einen Verdacht

„Dass er ihn nach dem Ausgleich nicht gebracht hat, scheint ein bisschen darauf hinzudeuten, dass er doch noch körperliche Probleme mit sich trägt. Vielleicht eine kleinere Verletzung, die nicht kommuniziert wurde, oder die Schulter hat sich nochmal gemeldet“, erklärte Hummels, der derzeit als Experte für „Magenta“ im Einsatz ist.