Dzeko-Rätsel: Ex-Weltmeister hat einen Verdacht

Überraschung bei Bosnien-Herzegowina zum Auftakt ihrer WM-Kampagne. Routinier Edin Dzeko saß gegen Kanada (1:1) über 90 Minuten nur auf der Bank – selbst als man in der 78. Minute den Ausgleichstreffer kassiert hat und neue Offensivimpulse gefragt waren. Ex-DFB-Kicker Mats Hummels hegt nun einen Verdacht.
„Dass er ihn nach dem Ausgleich nicht gebracht hat, scheint ein bisschen darauf hinzudeuten, dass er doch noch körperliche Probleme mit sich trägt. Vielleicht eine kleinere Verletzung, die nicht kommuniziert wurde, oder die Schulter hat sich nochmal gemeldet“, erklärte Hummels, der derzeit als Experte für „Magenta“ im Einsatz ist.
Tatsächlich hat Dzeko seit Ende März mit einer Schulterverletzung zu kämpfen, die er sich im WM-Playoff-Match gegen Italien zugezogen hatte. Zuletzt hatte sich Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez noch optimistisch gezeigt, dass der 40-Jährige für die WM fit ist. Zumindest für die Auftaktpartie war das offenbar nicht der Fall.
Auch abseits des Platzes wichtig
Allerdings ist der torgefährliche Routinier auch abseits des Rasens wichtig für die Mannschaft. „Wenn er da ist – egal in welcher Verfassung -, ist das Gold wert. Manchmal kann er mit ein paar Worten sehr viel bewegen. Die Jungs hören ihm zu. Das ist wichtig“, lobt Barbarez den Schalke-Stürmer.
Wenn es im Lauf der Gruppenphase noch eng um den Aufstieg wird, dann wird man auf Dzeko bauen müssen, ist sich Hummels sicher: „Ich finde, Dzeko müsste in einem engen Spiel auf dem Platz stehen. Das steht außer Frage.“
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