Frauen gehen 416 Tage in Karenz, Männer nur neun

Fast allen Männern ist es wichtig, sich Zeit für ihr Kind zu nehmen – aber nur wenige gehen überhaupt in Karenz und wenn, dann nur kurz. Die Arbeiterkammer erhebt seit 2006 das sogenannte Wiedereinstiegsmonitoring. Die meisten Frauen kehren zwischen dem 18. und 24. Monat der Karenz zurück an den Arbeitsplatz. Männer, die in Karenz gehen, kommen meistens bereits im dritten Monat zurück. Laut einer Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gehen Männer nach der Geburt des ersten Kindes im Schnitt neun Tage lang in Karenz, Frauen 416.