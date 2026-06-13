Folgt nach Bayern-Aus nun überraschender Wechsel?

Das kommt überraschend! Der US-Klub Chicago Fire plant einen Transfer-Coup von Leon Goretzka.
Wie „The Athletic“ berichtet, hat Chicago Fire ein Auge auf Leon Goretzka geworfen. Der Vertrag des Deutschen, der bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei ist, beim FC Bayern endet in knapp drei Wochen am 30. Juni.
Interesse am 31-jährigen Mittelfeldspieler soll es auch von einigen europäischen Topklubs geben.
Kommt auch Lewandowski?
Auch Robert Lewandowski, der einst mit Goretzka bei den Münchnern gespielt hatte, bevor er zum FC Barcelona wechselte, ist schon länger im Visier des Klubs aus der Major League Soccer.
Sein Vertrag bei den Katalanen läuft ebenfalls diesen Monat aus. Mit der polnischen Nationalmannschaft hatte der 37-Jährige die WM-Teilnahme nicht geschafft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.