Sechs ÖFB-Kicker wollen in elitären Vastic-WM-Klub

Kurz vor der WM sind gleich sechs ÖFB-Kicker auf der Jagd nach einer WM-Marke, die bisher nur Ivica Vastic knacken konnte. Der Preis für die Aufnahme in den elitären Klub? Mindestens ein Treffer! Der „Krone“ hat Legende Vastic verraten, wem er das Kunststück zutraut.