Sechs ÖFB-Kicker wollen in elitären Vastic-WM-Klub

Kurz vor der WM sind gleich sechs ÖFB-Kicker auf der Jagd nach einer WM-Marke, die bisher nur Ivica Vastic knacken konnte. Der Preis für die Aufnahme in den elitären Klub? Mindestens ein Treffer! Der „Krone“ hat Legende Vastic verraten, wem er das Kunststück zutraut.
Erstmals seit 1998 nimmt Österreich an einer Fußball-WM der Männer teil. Während die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick als Kollektiv auf der Jagd nach neuen Bestmarken ist – bietet sich auch für einzelne Akteure die Gelegenheit, für Ausrufezeichen zu sorgen.
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