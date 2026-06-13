Neues Konto für Mila soll Vertrauen zurückgeben

Notar unterstützt die Vollwaise

Stadtnotar Liener zögerte keine Sekunde, ein Spendenkonto bei der Notartreuhandbank für die zweijährige Vollwaise zu eröffnen: „Alle Spenden werden von mir verwahrt und eins zu eins an Mila weitergeleitet. Wichtig ist es, dem kleinen Mädchen in dieser schwierigen Lage zu helfen“, betont er. Es sei ihm natürlich bewusst, dass eine finanzielle Hilfe niemals die eigenen Eltern ersetzen könne, „aber zumindest sollen etwaige finanzielle Sorgen dadurch abgefedert werden“, sagt Liener. Jetzt hoffen alle für die kleine Mila, das Vertrauen der Spender zu erhalten.

Spenden Sie an den genauen Kontonamen: „Spendenkonto Mila“,

IBAN: AT60 3150 0843 0119 4414