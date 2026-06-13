„Mit Bruce zu drehen, war der absolute Hammer“

Der Grazer Swen Temmel verwirklichte seinen Kindheitstraum, als Schauspieler startet er durch. Die „Krone“ besuchte den gefragten Produzenten in Malibu, erkundete mit ihm gemeinsam unter anderem den Santa Monica Pier.
Einer der wenigen Österreicher, die mit dem roten Teppich in Hollywood wirklich vertraut sind. Als sechsjähriges Kind zog Swen Temmel von Graz nach Los Angeles, wuchs in Malibu auf und träumte als Teenager von einer Karriere als Schauspieler. Nach der Ausbildung am renommierten Lee-Strasberg-Theatre hatte er mit ersten Rollen in Filmen und Fernsehserien Erfahrung gesammelt, mittlerweile drehte der 34-Jährige mit Hollywood-Größen wie Al Pacino, John Travolta, Sylvester Stallone oder Bruce Willis.
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