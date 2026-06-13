„Mit Bruce zu drehen, war der absolute Hammer“

Einer der wenigen Österreicher, die mit dem roten Teppich in Hollywood wirklich vertraut sind. Als sechsjähriges Kind zog Swen Temmel von Graz nach Los Angeles, wuchs in Malibu auf und träumte als Teenager von einer Karriere als Schauspieler. Nach der Ausbildung am renommierten Lee-Strasberg-Theatre hatte er mit ersten Rollen in Filmen und Fernsehserien Erfahrung gesammelt, mittlerweile drehte der 34-Jährige mit Hollywood-Größen wie Al Pacino, John Travolta, Sylvester Stallone oder Bruce Willis.