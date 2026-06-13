WM-Wirbel um leere Plätze: FIFA liefert Erklärung

Hohe Ticketpreise sorgen für Ärger

Vor Turnierstart waren offiziellen Angaben zufolge 29 Spiele ausverkauft gewesen, für 75 waren noch Tickets verfügbar. Die hohen Ticketpreise bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA sorgen für reichlich Unmut bei den Fans. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte diese Preise am Mittwoch mit dem Verweis auf den amerikanischen Markt und andere Topsportarten in den USA verteidigt.