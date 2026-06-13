Hier herrschte gleich doppelter Ausnahmezustand

Von der Einreise nach Mexiko riet die österreichische Botschaft den WM-Campern der „Krone“ ab. So ging es in die grenznahe Stadt San Antonio, die größte „mexikanische“ Stadt der USA. Wir haben beim Public Viewing der Fans des WM-Gastgebers vorbeigeschaut.
San Antonio, eine Stadt im doppelten Ausnahmezustand! Von den 1,5 Millionen Einwohnern haben 65 Prozent mexikanische Wurzeln, dementsprechend groß war die Euphorie in der texanischen Metropole nahe der Grenze nach Mexikos 2:0 gegen Südafrika. Zusätzlich stehen auch die Basketballer der San Antonio Spurs, im NBA-Finale gegen die New York Knicks.
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