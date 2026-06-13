Weltklasse des Reitsports im Herzen Wiens

Die Longines Global Champions Tour zählt zu den renommiertesten Turnierserien weltweit. Die Station in Schloss Schönbrunn nimmt dabei eine besondere Stellung ein. Ausschlaggebend dafür ist nicht nur die Kulisse des UNESCO-Welterbes, sondern: „Hier verbinden sich Kultur, Geschichte und Spitzensport auf eine Weise, die es so kein zweites Mal gibt. Damit hat Wien eine außergewöhnliche Strahlkraft. Gemeinsam mit Schloss Schönbrunn und Geschäftsführer Klaus Panholzer ist es gelungen, einen Rahmen zu schaffen, der diesem internationalen Event gerecht wird“, so Co-Veranstalterin Sonja Klima.