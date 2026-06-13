Weltklasse des Reitsports im Herzen Wiens

Wenn Weltklasse-Reitsport auf barocke Kulisse trifft: Die Longines Global Champions Tour Vienna bringt die internationale Reitsportelite nach Wien und verwandelt den Schönbrunner Ehrenhof von 24. bis 27. September in eine Bühne für große Emotionen und Momente. Tickets mit attraktivem BonusCard-Rabatt erhältlich im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Die Longines Global Champions Tour zählt zu den renommiertesten Turnierserien weltweit. Die Station in Schloss Schönbrunn nimmt dabei eine besondere Stellung ein. Ausschlaggebend dafür ist nicht nur die Kulisse des UNESCO-Welterbes, sondern: „Hier verbinden sich Kultur, Geschichte und Spitzensport auf eine Weise, die es so kein zweites Mal gibt. Damit hat Wien eine außergewöhnliche Strahlkraft. Gemeinsam mit Schloss Schönbrunn und Geschäftsführer Klaus Panholzer ist es gelungen, einen Rahmen zu schaffen, der diesem internationalen Event gerecht wird“, so Co-Veranstalterin Sonja Klima.
2026 schlägt das Event zudem ein neues Kapitel auf: Erstmals wird neben dem Springreiten auch am Freitag und Samstag die Dressur als zweite olympische Disziplin im Ehrenhof ausgetragen.
Spitzensport und Tradition im Ehrenhof
Neben den Bewerben der höchsten internationalen Kategorie sorgt ein vielseitiges Programm für zusätzliche sportliche Tiefe. Ein U25-Turnier sowie internationale 2*-Bewerbe eröffnen auch Nachwuchstalenten und ambitionierten Amateurreiter:innen die Chance, vor der Kulisse von Schloss Schönbrunn wertvolle internationale Erfahrung zu sammeln.
Den Auftakt des Turniers macht am Eröffnungsabend die Spanische Hofreitschule mit einer festlichen Vorstellung. Damit rückt zu Beginn die klassische Reitkunst in den Mittelpunkt, die Wien seit Jahrhunderten prägt und dem Turnier von Beginn an einen kulturellen Rahmen verleiht.
Ein Fest für alle Generationen
Zusätzlich richtet sich die Longines Global Champions Tour Vienna bewusst auch an ein junges Publikum. Am Donnerstag verwandelt ein eigener Kindertag bei freiem Eintritt den Ehrenhof in eine Erlebniswelt: Spielerisch werden Themen wie Verantwortung, Teamarbeit und der Umgang mit Tieren vermittelt. Ponyreiten, Bewegungsstationen und zahlreiche Mitmachangebote ergänzen das Programm. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, das Turniergeschehen aus nächster Nähe zu erleben.
„Wenn Kinder mit Pferden in Kontakt kommen, lernen sie Verantwortung, Geduld und Vertrauen. Genau dort wollen wir ansetzen. Diese ersten Begegnungen können prägend sein, weshalb wir solche Erfahrungen auch ermöglichen möchten“, sagt Sonja Klima.
Zwischen Stallgasse und Rosengarten: Wo die Vorbereitung beginnt
Nur wenige Schritte abseits des Parcours eröffnet sich eine seltene Perspektive auf das Turnier: Die Stallungen liegen eingebettet in den Schönbrunner Schlosspark. Werden die Pferde aus ihren Boxen geführt, bewegen sie sich durch die historische Anlage, in unmittelbarer Nähe zum Rosengarten.
Für die Vorbereitung der Pferde stehen professionelle Abreiteplätze zur Verfügung. Dort absolvieren die Reiter:innen gemeinsam mit ihren Pferden die letzten Vorbereitungen vor dem Start.
Wir möchten bewusst Transparenz schaffen und zeigen, wie viel Erfahrung und tägliche Arbeit hinter jeder einzelnen Runde im Springparcours stecken
Co-Veranstalterin Sonja Klima
Dieses Verständnis von Verantwortung reicht über den Sport hinaus. Gemeinsam mit dem Kinderhospiz Lichtblickhof wird sichtbar gemacht, welche besondere Rolle Pferde in der Begleitung schwer kranker Kinder spielen können. Mit Gut Aiderbichl wird zudem ein klares Zeichen für Tierschutz und einen achtsamen Umgang mit Tieren gesetzt.
Der große Moment von Schönbrunn
Wenn sich das Wochenende seinem Höhepunkt der Siegerehrung nähert, interpretiert der austro-sizilianische Tenor Paolo Scariano gemeinsam mit einem 100-köpfigen Kinderchor Puccinis „Nessun Dorma“ vom Balkon von Schloss Schönbrunn.
Auch abseits des Parcours wird das Erlebnis weiterentwickelt. Ein neues gastronomisches Konzept soll den Wiener Anspruch an Qualität und Genuss widerspiegeln.
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