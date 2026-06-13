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Zwist um ein Kleinod

Mein Kastell, unser Kastell – wem soll es gehören?

Burgenland
13.06.2026 07:00
Fix ist jedenfalls: Dieses Juwel darf man nicht dem Verfall preisgeben.
Fix ist jedenfalls: Dieses Juwel darf man nicht dem Verfall preisgeben.(Bild: Carina Fenz)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Der Kastellverein Sulz im Burgenland fordert seit Jahren die Rückabwicklung des Kaufvertrags, weil sich der neue Besitzer nicht an Auflagen gehalten haben soll. Nun sieht es nach einer Lösung aus. Aber ...

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Mit einem in die Jahre gekommenen Vintage-Krokokoffer marschiert der renommierte Psychiater Sigurd Hochfellner am Landesgericht Eisenstadt an seinen Kontrahenten vorbei. Er sagt freundlich: „Guten Morgen.“ Woraufhin es heißt: „Beim letzten Mal hat er uns noch die Hand gegeben.“

Verhärtete Fronten.

Hausherr Sigurd Hochfellner sieht der Prozedur mit Gelassenheit entgegen.
Hausherr Sigurd Hochfellner sieht der Prozedur mit Gelassenheit entgegen.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

2018 war Hochfellner noch als Held gefeiert worden, nachdem der Steirer das baufällige Kastell Sulz inklusive Parklandschaft um symbolische 15.000 Euro vom Kastellverein erworben hatte – mit der Auflage, die Ruine zu revitalisieren und dort einen Gastronomiebetrieb zu errichten, damit die Öffentlichkeit weiter Zugang zum Kleinod habe.

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Nun kamen bei der Instandsetzung des historischen Gebäudes behördliche Mühlen ins Spiel, die schnell mahlen können: Geht nicht, darf man nicht, sagte das Denkmalamt. Unbedingter Baustopp.

Zitat Icon

Es handelt sich hier um eine bewusste arglistige Täuschung. Es wurden wesentliche Vertragspunkte einfach nicht eingehalten.

Gerhard Jandrisevits, Obmann Kastellverein

Nach Ablauf der vereinbarten dreijährigen Frist stellte sich der Kastellverein, der den Deal eingefädelt hatte, auf die Hinterfüße und zog vor Gericht. Sinngemäß: Der hat uns verschaukelt und will sich nur bereichern. Mit Unterstützung von Rechtsanwalt Dieter Heine wurde am Gericht in Eisenstadt mehrmals über eine Rückabwicklung des Kaufvertrags verhandelt – ohne Erfolg. Jetzt schaut es besser aus für den Kastellverein. Beide Seiten scheinen sich kompromissbereit zu geben.

Obmann Gerhard Jandrisevits und Anwalt Dieter Heine.
Obmann Gerhard Jandrisevits und Anwalt Dieter Heine.(Bild: Harald Schume)

Hochfellner hat bislang belegte 372.000 Euro in das Objekt investiert. Man spricht vom Dach, Verputz, 51 Fenstern inklusive Rahmen nach Maß. Und er gibt zu Protokoll, dass es sich laut Gutachten eines Sachverständigen für Gastronomie dort „wirtschaftlich und technisch“ keinesfalls rechnen würde. „Das wäre fahrlässig.“ Das bestätigen zwei Wirte im Umkreis, die in Konkurs gegangen sind.

Zitat Icon

Nach dem möglicherweise listigen Verhalten ist es für uns nicht klar, ob Versprechungen und Zusagen für uns haltbar sind.

Dieter Heine, Anwalt Kastellverein

Obwohl Hochfellner darauf beharrt, dass „das Haus mir gehört“, einigte man sich vor Gericht bedingt darauf, dass der Besitzer die Immobilie an den Kastellverein zurückgeben solle. Ein Sachverständiger wird nun prüfen, wie viel Geld der Schlossherr für die Investitionen refundiert bekommt.

Hochfellner: „Was immer auch dabei herauskommt: „Das letzte Wort ist nicht gesprochen.“

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