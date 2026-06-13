Mein Kastell, unser Kastell – wem soll es gehören?

Nach Ablauf der vereinbarten dreijährigen Frist stellte sich der Kastellverein, der den Deal eingefädelt hatte, auf die Hinterfüße und zog vor Gericht. Sinngemäß: Der hat uns verschaukelt und will sich nur bereichern. Mit Unterstützung von Rechtsanwalt Dieter Heine wurde am Gericht in Eisenstadt mehrmals über eine Rückabwicklung des Kaufvertrags verhandelt – ohne Erfolg. Jetzt schaut es besser aus für den Kastellverein. Beide Seiten scheinen sich kompromissbereit zu geben.