So bekommen auch Sie die neue Zusatzpension

Bereits im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien auf ein grundlegendes System zur Verhinderung von Altersarmut geeinigt. Mit dem neuen General-Pensionskassenvertrag soll die Altersvorsorge verbessert werden. Hier sind alle Details, die mittlerweile bekannt sind. Weitere Gespräche sollen in den nächsten Wochen folgen.