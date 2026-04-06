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Geplant ab 2027

So bekommen auch Sie die neue Zusatzpension

Wirtschaft
06.04.2026 14:21
Mit einer Zusatzpension will die Regierung Altersarmut eindämmen.
Mit einer Zusatzpension will die Regierung Altersarmut eindämmen.(Bild: Michael - stock.adobe.com)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Seit vielen Jahren wird an einem Modell zur besseren Altersvorsorge gebastelt. Jetzt scheinen sich die drei Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS endlich einig zu sein. Krone+ erklärt, wie auch Sie ab 2027 eine zusätzliche Pension kassieren können.

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Bereits im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien auf ein grundlegendes System zur Verhinderung von Altersarmut geeinigt. Mit dem neuen General-Pensionskassenvertrag soll die Altersvorsorge verbessert werden. Hier sind alle Details, die mittlerweile bekannt sind. Weitere Gespräche sollen in den nächsten Wochen folgen.

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