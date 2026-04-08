Wer braucht eigentlich ein Belastungs-EKG?

Bei einem Elektrokardiogramm (EKG) wird die elektrische Aktivität des Herzens in verschiedenen Phasen der Pumpaktion gemessen und so unter anderem die Herzfrequenz und der Herzrhythmus bestimmt. „Ein Belastungs-EKG, auch als Ergometrie bezeichnet, überprüft, wie gut das Herz unter zunehmender körperlicher Anstrengung arbeitet“, erläutert Dr. Christian Maté, Vorsorge-Spezialist aus Wien.

Für Personen ohne Beschwerden und ohne spezielle Fragestellung ist ein Belastungs-EKG in der Regel kein Routine-Screening.