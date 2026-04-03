Samsung-App verspricht Linderung bei Reiseübelkeit

Mit einer neuen Smartphone-App verspricht der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung Linderung bei Reiseübelkeit. Bereits eine Minute mit ihr soll unterwegs für mehr Wohlbefinden sorgen.
Dem Unternehmen nach ist jede/r Dritte von Reiseübelkeit betroffen, was Reisen zur Belastungsprobe mache. Abhilfe verspricht die bislang nur für Android-Geräte kostenlos erhältliche Anwendung „Hearapy“, die durch die Wiedergabe eines Bass-Sinustons mit der Frequenz von 100 Hertz das Gleichgewichtssystem stimulieren und so unterwegs für Wohlbefinden sorgen soll.
„Bevor du losreist, hör dir 60 Sekunden den 100-Hz-Basston in der Hearapy -App an. Stelle ihn auf die empfohlene Lautstärke von ungefähr 85 dB ein – laut, aber noch angenehm. Der integrierte Timer und die Lautstärkeanpassungen ermöglichen den für dich passenden Basston“, beschreibt Samsung die Funktionsweise.
Der Hersteller verweist in diesem Zusammenhang auf Studien, denen zufolge bereits eine Minute des reinen Sinustons ausreichen soll, um Reiseübelkeit „deutlich“ zu reduzieren. Die gezielte Stimulation des Gleichgewichtsorgans im Innenohr helfe dem Körper, „widersprüchliche Sinneseindrücke auszugleichen - ganz ohne Medikamente“. Die Wirkung soll bis zu zwei Stunden anhalten.
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