Samsung-App verspricht Linderung bei Reiseübelkeit

Der Hersteller verweist in diesem Zusammenhang auf Studien, denen zufolge bereits eine Minute des reinen Sinustons ausreichen soll, um Reiseübelkeit „deutlich“ zu reduzieren. Die gezielte Stimulation des Gleichgewichtsorgans im Innenohr helfe dem Körper, „widersprüchliche Sinneseindrücke auszugleichen - ganz ohne Medikamente“. Die Wirkung soll bis zu zwei Stunden anhalten.