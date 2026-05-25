Große Sorge um Königin Margrethe: Wieder im Spital

Die Sorge um Dänemarks frühere Monarchin Margrethe II. reißt nicht ab. Kaum schien sich die 86-Jährige nach einem Herz-Eingriff zu erholen, folgt nun bereits der nächste Krankenhausaufenthalt. Der Palast hat die erneute Einlieferung der Ex-Königin offiziell bestätigt und damit neue Unruhe um ihren Gesundheitszustand ausgelöst.
Wie aus den dänischen Hofmitteilungen hervorgeht, wurde Margrethe erneut im Kopenhagener Rigshospitalet behandelt. Erst kurz zuvor war sie nach einer Herzoperation aus der Klinik entlassen worden. Am 19. Mai hatte sie sich dort einer Angioplastie unterzogen – einem minimalinvasiven Eingriff, bei dem eine verengte Koronararterie mithilfe eines Ballons geweitet wurde, um die Durchblutung des Herzens zu verbessern.
Palast betont Schonung und Absagen
Nach der Entlassung war ursprünglich eine Erholung im Schloss Fredensborg auf Seeland vorgesehen. Bereits nach dem Eingriff hatte der Palast betont, dass sich die frühere Monarchin in der kommenden Zeit schonen müsse und ihre Teilnahme an einer geplanten Theater-Inszenierung abgesagt werde.
Königin muss einige Tage im Spital bleiben
Margrethe II. war insgesamt 52 Jahre lang dänisches Staatsoberhaupt, bevor sie im Jänner 2024 zugunsten ihres Sohnes Frederik X. abdankte. Margrethe II. hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter eine Erkältung im vergangenen Jahr sowie ein größerer Rücken-Eingriff im Jahr 2023.
Nach Angaben des Palastes bleibt Margrethe weiterhin im Krankenhaus. Zugleich heißt es aus dem Königshaus, dass es der 86-Jährigen grundsätzlich gut gehe und sie sich erhole, jedoch noch einige Tage im Rigshospitalet bleiben werde.
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