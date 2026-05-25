Große Sorge um Königin Margrethe: Wieder im Spital

Wie aus den dänischen Hofmitteilungen hervorgeht, wurde Margrethe erneut im Kopenhagener Rigshospitalet behandelt. Erst kurz zuvor war sie nach einer Herzoperation aus der Klinik entlassen worden. Am 19. Mai hatte sie sich dort einer Angioplastie unterzogen – einem minimalinvasiven Eingriff, bei dem eine verengte Koronararterie mithilfe eines Ballons geweitet wurde, um die Durchblutung des Herzens zu verbessern.