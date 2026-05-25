Bub mit Handtuch erwürgt: Jugendliche verdächtigt

Was mit einem vermissten Kind begann, hat sich in der französischen Stadt Rennes zu einem erschütternden Kriminalfall entwickelt: Nach dem Tod eines elfjährigen Buben sind nun ein 16-jähriger Jugendlicher und eine 15-Jährige festgenommen worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und haben umfassende Untersuchungen eingeleitet.