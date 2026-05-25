Grauen in Frankreich
Bub mit Handtuch erwürgt: Jugendliche verdächtigt
Was mit einem vermissten Kind begann, hat sich in der französischen Stadt Rennes zu einem erschütternden Kriminalfall entwickelt: Nach dem Tod eines elfjährigen Buben sind nun ein 16-jähriger Jugendlicher und eine 15-Jährige festgenommen worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und haben umfassende Untersuchungen eingeleitet.
Der Bursche war am Sonntag in einem Waldgebiet am Ufer der Vilaine entdeckt worden – in einem wohlhabenden Viertel nahe dem Stadtzentrum. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war ein nasses Badetuch „sehr fest um seinen Hals gebunden“. Trotz rascher Hilfe durch Rettungskräfte konnte das Kind nicht mehr wiederbelebt werden.
Auslöser des Einsatzes war ein Fischer, der zuvor Schreie eines Kindes gehört und die Polizei alarmiert hatte. Auch Zeugen, die das Kind fanden, versuchten noch Erste Hilfe zu leisten – vergeblich, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte.
Festnahmen nach Sichtungen mit dem Opfer
Im Zuge der Ermittlungen wurden ein 16-jähriger Jugendlicher sowie eine 15-Jährige festgenommen. Laut Staatsanwalt Frédéric Teillet wurden beide in Begleitung des später getöteten Kindes am Tatort gesehen. Gegen sie wird im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt ermittelt.
Die Behörden korrigierten zudem das Alter des Opfers: Zunächst war von einem zwölfjährigen Buben die Rede gewesen, tatsächlich handelte es sich jedoch um einen Elfjährigen.
Großaufgebot der Polizei am Tatort
Am Montag war das Gebiet rund um den Fundort weiterhin weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Polizeikräfte sicherten Spuren, zusätzlich kamen Feuerwehrtaucher zum Einsatz, die den Fluss nach möglichen Hinweisen durchsuchten. Der Tatort bleibt damit weiterhin Schwerpunkt intensiver Ermittlungsarbeit.
Unter Anwohnerinnen und Anwohnern herrscht Fassungslosigkeit. Der Fall hat in der ruhigen Wohngegend nahe dem Stadtzentrum von Rennes große Bestürzung ausgelöst und die Stadt tief erschüttert.
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