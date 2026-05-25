Philip Hitschler: „Sind gekommen, um zu bleiben“

Traumwetter, volle Ränge und ausgelassene Stimmung: Das Beachvolleyball-Comeback am Wörthersee entwickelte sich am Pfingstwochenende zum Publikumsmagneten. Mehr als 5000 Fans sorgten für volle Tribünen – und hinter den Kulissen wurden bereits die Weichen für die Zukunft gestellt.
Pörtschach stand am Wochenende ganz im Zeichen des Beachvolleyballs – und knüpfte dabei an legendäre Zeiten am Wörthersee an. Die Werzers Arena präsentierte sich als stimmungsvoller Treffpunkt für Sportfans, mit einem bis auf den letzten Platz gefüllten Center Court und Festival-Atmosphäre rund um das Eventgelände.
Von spannenden Ballwechseln bis zur ausgelassenen Partystimmung war schnell klar: Das hitschies Masters Pörtschach powered by Kelag trifft den Nerv des Publikums.
Volle VIP-Bereiche und Party bis in den Abend
Nicht nur auf den Tribünen herrschte Hochbetrieb. Auch im VIP-Bereich versammelten sich zahlreiche Gäste aus Sport, Wirtschaft und Society und verfolgten das Geschehen hautnah.
Der sportliche Tag ging schließlich nahtlos in den gesellschaftlichen Teil über: Bei der exklusiven hitschies Night wurde gemeinsam gefeiert. Die Beach-Atmosphäre verlagerte sich ins Bootshaus, dauerte bis in die Abendstunden hinein und machte das Wochenende auch abseits des Sports zum Treffpunkt für zahlreiche prominente Gäste.
So ließ sich das Spektakel auch die ehemalige Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste Thomas Muster nicht entgehen. Und auch Filmglatze Otto Retzer kam mit Ehefrau Shirley bei sommerlichen Temperaturen zum Tag am See. Adabei: Silber-Olympiamedaillen-Gewinnerin Mirjam Puchner, die zweifache Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer und Obertauern-Tourismusdirektorin Mona Maier.
Hinter den Kulissen werden bereits die Weichen gestellt
Während auf dem Court noch um Punkte gekämpft wurde, liefen hinter den Kulilssen bereits Gespräche über die Zukunft des Turniers. Nach dem erfolgreichen Comeback soll die Veranstaltung langfristig am Wörthersee verankert werden. Aktuell wird an einem Dreijahresvertrag gearbeitet und damit ein Schritt gesetzt, der das Event nachhaltig absichern soll.
Doch damit nicht genug: Die Verantwortlichen denken bereits weiter. Wenn die Entwicklung anhält, könnte das Turnier schon 2027 den nächsten Schritt machen und sich zu einer internationalen Veranstaltung entwickeln.
Für Philip Hitschler-Becker, CEO von „hitschies“, ist die Richtung jedenfalls klar: Das Event soll wachsen und langfristig Teil des Wörthersee-Sommers werden. „Was für ein Erlebnis, was für eine Stimmung“, fasste er das Wochenende zusammen – und ergänzt mit einem Satz, der wie eine Ansage klingt: „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“
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