Philip Hitschler: „Sind gekommen, um zu bleiben“

Hinter den Kulissen werden bereits die Weichen gestellt

Während auf dem Court noch um Punkte gekämpft wurde, liefen hinter den Kulilssen bereits Gespräche über die Zukunft des Turniers. Nach dem erfolgreichen Comeback soll die Veranstaltung langfristig am Wörthersee verankert werden. Aktuell wird an einem Dreijahresvertrag gearbeitet und damit ein Schritt gesetzt, der das Event nachhaltig absichern soll.