Galaxy Buds 4 Pro: Neue High-End-Stöpsel im Test

Samsung hat bei seinen True-Wireless-Stöpseln in den letzten Jahren viel ausprobiert: Am Anfang setzte man auf das Design „Knopf im Ohr“, danach gab es Stöpsel in ungewöhnlicher „Bohnen“-Optik. Vor zwei Jahren wechselte man in der dritten Generation auf die populäre Airpods-Bauform mit „Stängel“ – was sich bewährt zu haben scheint, da man auch bei den Galaxy Buds 4 Pro wieder auf dieses Prinzip setzt. Die Stöpsel wurden jedoch verschlankt – und ein besonders unkonventionelles Feature wurde gestrichen.