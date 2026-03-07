Galaxy Buds 4 Pro: Neue High-End-Stöpsel im Test

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung geht in Österreich dieser Tage nicht nur mit neuen Oberklasse-Smartphones an den Start, sondern buhlt auch mit einer neuen Generation seiner True-Wireless-Stöpsel um Kunden. Was die neuen Galaxy Buds 4 Pro besser machen als die dritte Generation? Krone+ hat die Drahtlos-In-Ears ausprobiert.
Samsung hat bei seinen True-Wireless-Stöpseln in den letzten Jahren viel ausprobiert: Am Anfang setzte man auf das Design „Knopf im Ohr“, danach gab es Stöpsel in ungewöhnlicher „Bohnen“-Optik. Vor zwei Jahren wechselte man in der dritten Generation auf die populäre Airpods-Bauform mit „Stängel“ – was sich bewährt zu haben scheint, da man auch bei den Galaxy Buds 4 Pro wieder auf dieses Prinzip setzt. Die Stöpsel wurden jedoch verschlankt – und ein besonders unkonventionelles Feature wurde gestrichen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.