Hier befindet sich sein wirkliches Lustzentrum

Lange ging man davon aus, dass die sensibelste Stelle des Penis eindeutig bestimmt sei. Die Eichel galt als zentrales Lustzentrum, der Rest wurde eher als funktionale Ergänzung betrachtet. Doch eine besonders detaillierte anatomische Untersuchung lenkt den Blick nun auf einen neuen „Hotspot“, der in der Forschung bislang überraschend wenig Beachtung fand.