Illegale Drohnen über Nova Rock: Polizei ermittelt

Flugverbot war angekündigt

Weil sie illegal Drohnen aufstiegen ließen, fassten vier Musikfans und der Mitarbeiter eines Veranstalters mehrere Anzeigen aus. Seit Mittwoch zu Mittag bis Montag um 12 Uhr gilt das gesamte Festivalgelände in Nickelsdorf als Flugverbotszone, erweitert um einen Radius von zusätzlich 1,7 Kilometern. Auf Instagram und Facebook war das Flugverbot laut Polizei zeitgerecht angekündigt worden. „Im Fall der nicht genehmigten Flugobjekte sind die Erhebungen noch im Gang“, sagt Kontrollinspektor Goldenitsch. Reibungslos verlief bislang ebenso der An- und Abreiseverkehr.