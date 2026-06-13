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Alarm wegen Flugverbot

Illegale Drohnen über Nova Rock: Polizei ermittelt

Burgenland
13.06.2026 19:34
Wegen Drohnen, die ohne Genehmigung über dem Festivalgelände kreisten, führt die Polizei ...
Wegen Drohnen, die ohne Genehmigung über dem Festivalgelände kreisten, führt die Polizei Erhebungen durch.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Nova Rock im Endspurt – kurz vor dem krönenden Abschluss kann die Polizei bereits eine durchaus positive Bilanz ziehen: „Keine nennenswerten Zwischenfälle!“ Ermittelt wird nach Anzeigen gegen Festivalfans mit nicht genehmigten Flugrobotern.

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Äußerst ruhig verlief das Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf aus Sicht der Exekutive. Vier Einbrüche in Zelte, um Handys und Bargeld zu stehlen, zählten in der ersten Nacht zu den schwerwiegenden Fällen. „Angesichts von 50.000 Besuchern jeden Tag hielt sich die Zahl der Meldungen über Delikte bisher in Grenzen“, teilt Polizeisprecher Ludwig Goldenitsch mit.

Handys als begehrte Beute
Bei Anzeigen aller Art liefen die Fäden in der „Polizeiinspektion Nova Rock“ auf dem Festareal zusammen. 180 bis 240 Beamte – von Kriminalisten und Diensthundeführern über Uniformierte der Einsatzeinheit bis zu Kollegen in Zivil – waren vor Ort durchgehend um die Sicherheit der Konzertbesucher bemüht. Einige Handy-Diebstähle kamen im Laufe des Festivals noch dazu.

Flugverbot war angekündigt
Weil sie illegal Drohnen aufstiegen ließen, fassten vier Musikfans und der Mitarbeiter eines Veranstalters mehrere Anzeigen aus. Seit Mittwoch zu Mittag bis Montag um 12 Uhr gilt das gesamte Festivalgelände in Nickelsdorf als Flugverbotszone, erweitert um einen Radius von zusätzlich 1,7 Kilometern. Auf Instagram und Facebook war das Flugverbot laut Polizei zeitgerecht angekündigt worden. „Im Fall der nicht genehmigten Flugobjekte sind die Erhebungen noch im Gang“, sagt Kontrollinspektor Goldenitsch. Reibungslos verlief bislang ebenso der An- und Abreiseverkehr.

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