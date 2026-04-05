Wie wir uns die Freude ins Leben zurückholen

Nicht nur die Weltlage hat sich verdüstert, auch das Lebensgefühl ist düsterer geworden. Zu viele Nachrichten, zu viele Regeln, zu viel Vergleich, zu viel Selbstoptimierung. Wer sich heute freut, tut das oft vorsichtig, fast entschuldigend – als müsste man erst beweisen, dass man die Wirklichkeit ernst genug nimmt. Genau darin liegt eines der Missverständnisse dieser Zeit.