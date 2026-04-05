Wie wir uns die Freude ins Leben zurückholen

Freude gilt – neben der Liebe – als die schönste Emotion der Welt. In turbulenten Zeiten ist sie eine echte „Krisenwährung“. Warum uns Freude gerade dann trägt, wenn die Welt aus den Fugen gerät, und weshalb wir sie alle dringend in unser Leben lassen sollten, lesen Sie hier.
Nicht nur die Weltlage hat sich verdüstert, auch das Lebensgefühl ist düsterer geworden. Zu viele Nachrichten, zu viele Regeln, zu viel Vergleich, zu viel Selbstoptimierung. Wer sich heute freut, tut das oft vorsichtig, fast entschuldigend – als müsste man erst beweisen, dass man die Wirklichkeit ernst genug nimmt. Genau darin liegt eines der Missverständnisse dieser Zeit.
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